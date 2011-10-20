Семья реставраторов из Гомеля по крупицам воссоздает былую роскошь Дворца Румянцевых и Паскевичей

Сегодня в интерьере появился новый экспонат: редкий стол начала XIX века. За такими сидели во времена Императора Павла. Не менее уникальны и люди, давшие вторую жизнь этой вещи.

Изящные колоны, витражи, портики, башни, башенки, скульптуры – все это лишь внешнее убранство дворца. Однако не стоит забывать что дворец – это, прежде всего, жилище человека, а поэтому не маловажно его внутреннее убранство, душа дворца.

Интерьеры гомельского дворца всегда были образцом хорошего художественного вкуса и роскоши.

Одного только золота еще во времена революции вывезли из него более 100 подвод. А потом были Вторая мировая и пожар.

Николай Фей вместе с женой Евгенией вот уже 30 лет реставрирует былую роскошь гомельской жемчужины. Говорит, это чудо, что хоть что-то сохранилось.

Николай Фей, художник-реставратор:

Камень отсутствовал 100 лет как минимум. Здесь были три доски дубовые прибиты со щелями. Стоял где-то во дворе.

Уникальный стол со сплошным золочением – вещь дорогая.

Предмет исключительно дворцового интерьера. На его реставрацию ушли многие месяцы. Однако для четы художников это лишь очередная победа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В мастерской дворца – шкафы, буфеты, столы и даже орган. Времена и эпохи здесь смешались и переплелись.

Музыка вечна, а вот жизнь уникальных музыкальных инструментов в руках Николая. В них же судьба не менее уникальной мебели.

Николай Фей, художник-реставратор:

Буфет 1731 года.

Вещи, пережившие века, требуют от реставраторов часть их собственной жизни. Спешки здесь не бывает, да и о сроках исполнения работы говорить не уместно.

Обитатели мастерской одновременно живут в нескольких эпохах. У каждого свой взгляд и подход к работе с вечностью.

Евгения Фей, художник-реставратор:

Иногда возвращаемся в то время, когда жил мастер. Были там и свои радостные дни, и свои проблемы. От этой мебели исходит такое спокойствие.

По крупицам воссоздаются интерьеры Гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей.

То, что еще сегодня кому-то покажется ветошью, уже завтра вновь обретет блеск золота, снова заживет, наполняя новым смыслом убранство дворца.