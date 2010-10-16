Семья из Бобруйска воспитала 29 детей

Тамара Аркадьевна Сенцова из Бобруйска вместе с мужем Владиславом Анатольевичем с 1989 года приемные родители воспитали 29 детей, из них — 26 сирот. Многие девчонки и мальчишки уже выросли и разъехались, но по-прежнему наведываются к Тамаре Аркадьевне и Владиславу Анатольевичу в гости, поэтому в праздники за огромным обеденным столом Сенцовых собирается до пятидесяти человек.

Ко Дню матери семья Сенцовых получила сразу несколько крупных обновок: на переданные спонсорами 13 млн. 650 тыс. рублей купили холодильник, морозильник, стиральную машину, газовую плиту, посудомоечную машину, пылесос. Супруги собираются ремонтировать свой двухэтажный коттедж, приобретенный для семьи государством. В планах также построить баню и спортивный зал для ребят, пишет «БН».

Тамара Сенцова:

Если бы не муж, наверное, не решилась бы ни своих троих рожать, ни приемных детей брать. Я чувствовала любовь и поддержку супруга, его надежное мужское плечо. Всегда знала, что без куска хлеба мы не останемся: он этого не допустит.