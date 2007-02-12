Семьсот буренок отпраздновали новоселье

На молочно-товарной ферме "Старина" Минской овощной фабрики завершилась реконструкция.

Обновление комплекса обошлось недешево - почти в 12 миллиардов рублей. Построили новые помещения для содержания скота, установили современное доильное оборудование. Это позволило и нагрузку на доярок снизить и качество молока значительно повысить.

У каждой "рогатой" на шее специальный чип. Стоит зайти корове в доильный зал, и компьютерная программа сразу выдаст информацию по заболеваемости буренки, ее особенностям.



Процесс дойки на новой ферме и для доярок не сложен, и для буренок - одно удовольствие. Для каждой коровы - салфетка своя стерильная, чтобы вымя обработать и аппарат для дойки индивидуальный. В общем, силос жуй, да молока больше давай. Впрочем, жуют местные коровки не только силос. Рацион тщательно сбалансирован. Специалисты понимают: чтобы получить хороший результат, нужно "рогатых" правильно кормить.

Удои тут планируют немалые - за этот год, например, до шести тысяч молока на корову. Еще одна составляющая успеха, считают специалисты, энергосберегающие технологии. Во первых, отапливать бытовые помещения решили местными видами топлива - так дешевле. Во-вторых - тщательно продумали систему уборки.

Еще одно ноу-хау - так называемый "рекупиратор". Название замысловатое, а польза большая. Он позволяет забрать тепло молока и при помощи этого нагреть воду, которая используется для бытовых нужд.