Семимиллиардный житель Земли родился в Калининграде

Им стал мальчик, которого назвали Петр. Его рост — 50 сантиметров, а вес — более 3 килограммов.

Дата рождения семимиллиардного жителя земли во многом условна. Решение о том, что им будет объявлен именно калининградец, родившийся в ночь на 31 октября, было принято в ООН. Маме малыша вручат памятный сертификат «Рожден в день 7 миллиардов».

К слову, шестимиллиардным жителем земли ООН объявило ребенка, рожденного в боснийском городе Сараево в 1999 году.

Сертификаты семимиллиардного жителя Земли получат и малыши, родившиеся сегодня в Беларуси. Во всех регионах республики поздравят мам, чьи дети появились на свет в «День 7 миллиардов» и вручат им подарки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.