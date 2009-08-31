Семиклассник обокрал спящую старушку

Деньги пенсионерка хранила под подушкой.

85-летняя бабушка из поселка Друя Браславского района хранила сумочку с деньгами в, казалось бы, самом надежном месте – под подушкой. Но это не застраховало ее от кражи.

Около полуночи в ее дом забрался преступник и вытащил сумку из-под подушки спящей бабушки. Как рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, сотрудники Браславского РОВД нашли воришку.

Оказалось, что сумочку с 240 тысячами рублей у пенсионерки украл местный семиклассник. 14-летний подросток уже состоит на учете в ИДН, сообщает «КП».