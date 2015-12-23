Семен Шапиро провел итоговую пресс-конференцию для республиканских и региональных СМИ

Новости Беларуси. На Минщине определены прогнозы по социально-экономическим показателям на следующий год. Об этом сообщил губернатор Семен Шапиро во время итоговой пресс-конференции для республиканских и региональных средств массовой информации.

Глава столичной области отметил: по многим позициям Минщина лидирует. В частности, достойные показатели в сфере сельского хозяйства и промышленности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между тем, валовой региональный продукт «не дотягивает» до 100 процентов. 2015-й для центрального региона Семен Шапиро назвал напряженным. Задача на 2016-й - укрепить позиции в экономике и, главное, позаботиться о благополучии людей.

Губернатор затронул вопрос и строительства социально значимых объектов. Прерогатива – рассчитаться с долгами перед строительными организациями за недавно построенные объекты и завершить те, что находятся на стадии строительства.

Решения по проектированию и возведению новых будут приниматься осторожно, чтобы не допустить появления долгостроев.

В этом году на Минщине введено в эксплуатацию с десяток спортивных объектов. Среди них ледовая площадка в Жодино, футбольное поле с искусственным покрытием в Слуцке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Столбцах и Червене. На очереди объект в Воложине, который предполагают сдать в следующем году.