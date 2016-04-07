Семен Шапиро о рассрочке на жилье: Учителей, врачей будем признавать на тех же правилах, что и работников сельхозпредприятий

Новости Беларуси. Сельскохозяйственным предприятиям необходимо пересмотреть варианты передачи жилья в собственность. На это обратил внимание председатель облисполкома Семен Шапиро во время приема граждан в Солигорском районе.

К примеру, в одном из местных хозяйств приобрести домик в рассрочку могут только ее работники. Учительнице, которая 30 лет отработала в местной школе, рассчитывать на собственные квадратные метры не приходится. Что делать в таком случае?

На улице Гагарина Галина Михайловна поселилась одна из первых. Со временем пейзажи родного поселка изменились, без перемен не обошлось и в личной жизни. Оставшись одна, женщина кинула все силы на воспитание детей: своих и тех, кто вот уже 30 лет глядит на нее со школьной парты.

В соответствии с законодательством и внутренним документам хозяйства, в котором 20 лет отработал бывший муж Галины Михайловны, выкупить дом на условиях рассрочки могут только работники сельхозпредприятия. Иначе сразу нужно выплатить полную стоимость жилья.

Галина Карпиеня, жительница городского поселка Старобин Солигорского района:

Мне было рекомендовано идти работать в хозяйство. Неоднократно поднимала вопрос: кем? Я учитель математики высшей квалификационной категории.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Если по-человечески. К нам приходит очень много нахалов. Требуют жилье, ремонты делай, забор покрась. А она 30 лет отработала, неужели не заслужила? Откуда у нее 200 миллионов сразу? Давайте учителей, врачей будем признавать на тех же принципах, на тех же правилах, что и работников сельхозпредприятий. Она разве виновата, что получила высшее образование и не дояркой стала, а учительницей? Без учительницы мы ж тоже пропадем. Давайте по-людски. Договорились?

Встречаться с населением в первую среду месяца стало уже доброй традицией и идейным инструментом и более сложных проблем. Сегодня на приеме граждан все чаще можно встретить тех, кто приходит сюда за лучшей жизнью.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Вы знаете, как я понял ситуацию? Вы решили, что вам будет новое жилье, за этим домом вы не смотрите. Вы решили, что будете ходить на приемы к губернатору, к другим начальникам, в суды. Ничего у вас не получится. «Белкалий» еще туда шага не ступил. Подчеркиваю. Пока не наведут элементарный порядок. Пока окна не вставят в окна, пока мусор не уберут.

Не приходится рассчитывать и на бюджетные деньги. Касается это, в первую очередь, тех, кто строит за городом собственное жилье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Построил человек дом. Это же не квартира. Это более состоятельное жилье. Условно: потратил 100 тысяч долларов, пусть еще 10 тысяч на инфраструктуру. Но если это многодетная семья, то оплатим мы.