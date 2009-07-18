Семейный проект «Властелин села» стартовал в Минской области

Соревнование направлено на популяризацию сельского труда и сельскохозяйственных профессий, пропаганду лучших традиций белорусской деревни, содействие укреплению института семьи.

Инициатива проведения такого конкурса принадлежит Глубокскому району (Витебская обл.), где в 2007 году была организована масштабная реалити-игра «Властелин села».

Конкурс проходит на протяжении полугода и включает несколько этапов, каждый из которых связан с крестьянским трудом. Конкурсантам предстоит пахать, косить, жать, доить коров, заготавливать дрова и сено, заниматься традиционными народными ремеслами. Основное требование к участникам — в семье должен быть ребенок не старше 18 лет. Победителя ожидает приз — коттедж.

Проект реализуется в два этапа. Сначала проводятся конкурсы на региональном уровне, а затем — республиканский фестиваль художественной самодеятельности, семейного творчества, в котором примут участие молодые семьи, ставшие победителями региональных проектов и завоевавшие титул «Властелин села».

В рамках фестивалей также будут организованы выставки творчества победителей региональных проектов по соломоплетению, вышивке, бисероплетению, резьбе по дереву, фоторабот, презентации стихов, тематические встречи, круглые столы «Молодежь села нового века: проблемы и перспективы» с участием представителей исполкомов, БРСМ, руководителей передовых СПК области и др., сообщает БЕЛТА.