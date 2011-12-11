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Семейная пара могилевских учителей отслужившей бытовой технике дает новую жизнь: превращает пылесосы в газонокосилки, а холодильники – в компрессоры

11 декабря 2011 13:53
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Новости Беларуси, Могилев. Косилка в семье Шибеко появилась совсем недавно. В доме сломался пылесос, а списать на утиль вещь, прослужившую верой и правдой не один год, домочадцам было жалко. Так у Сергея, главы семейства, родилась идея дать бытовой технике новую жизнь.

Газонокосилка

Газонокосилка

Это далеко не единственное «ноу-хау» Сергея. В его изобретательской копилке – усовершенствованные отвертки для сборки мебели, универсальный шуруповерт и множество других мелких, но полезных в хозяйстве вещей.

Изобретение Сергея Шибеко

А недавно в умелые руки конструктора попал и старый холодильник.

Домашний компрессор

Сергей Шибеко:
В результате получился домашний компрессор, который можно использовать, например, для накачки велосипедного колеса. Если приложить еще немного стараний и смекалки, то можно сделать неплохой компрессор для аэрографии, чтобы что-то рисовать или красить.

Домашний компрессор

Оксана Шибеко:
Недавно у нас микроволновка сломалась. Муж сразу говорит, что что-нибудь нужно делать, но она опять заработала. Пока подождем с новыми идеями.
Он – физик, я – информатик. Я, может, с компьютером какие-то технические моменты помогу. Что-то зарисуем, видеоролик сделаем, а он потом это воплощает в жизнь.

Приобщается к науке и сын-третьеклассник. Пока он у отца главный помощник. Хотя уже сейчас мечтает о собственных изобретениях.

Виктор Шибеко

Виктор Шибеко:
Папе больше нравится что-нибудь делать с электрикой, связанное с физикой.
Хотелось бы сделать какую-нибудь машину, которую никто еще не делал.

Недавно семья Шибеко со своими разработками выиграла городской семейный конкурс изобретателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диплом

Сейчас уже готовят новый проект. Хотят создать мультимедийный проектор, который будет стоить в 3-4 раза дешевле существующих аналогов.

# общество # Фотофакт

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