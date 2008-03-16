Семейная династия мастеров

В Чаусском районе Могилёвской области Игнатьевых знает практически каждый житель.

Мать - известная мастерица гобеленов, сыновья - в совершенстве овладели искусством резьбы по дереву. Теперь осваивают искусство костяной живописи. Их обычная 3-комнатная квартира превратилась одновременно и в мастерскую и в выставочный зал. Экспозиция разнообразна. Деревянные статуэтки, гобелены и даже композиции из рыбьих костей.

Искусство костяной живописи Николай Игнатьев пока только шлифует. А вот резьбой по дереву овладел в совершенстве. Деревянные статуэтки на ярмарках нарасхват. Как и произведения его матери. Хоть и сотканы гобелены Ирины Николаевны при помощи обычной вилки, они в цене даже за рубежом.

Сегодня династия Игнатьевых в бизнес свое хобби старается не превращать. Для них ремесло - скорее удовольствие. Люди творческие - творчеством и живут.

