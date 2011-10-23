Семь чудес Беларуси. Беловежская пуща

Семь чудес Беларуси выбраны. К проекту «Народной газеты» подключились журналисты СТВ, чтобы показать лучшие достопримечательности страны. На протяжении трех месяцев каждый желающий мог отдать свой голос за самый достойный, по его мнению, объект. В топ-семерку попали Бобруйская крепость, Бернардинский костел в Будславе, Софийский собор в Полоцке, Мирский замок, озеро Нарочь и Брестская крепость.

Сегодня мы завершаем серию репортажей о «Семи чудесах Беларуси» и расскажем о лидере топ-семерки, гордости всей Европы – Беловежской пуще.

Вековые дубы, сосны и ясени. Реликтовый лес, которому нет равных в Европе по количеству видов растений и животных. Место паломничества тысяч туристов и любителей первозданной природы. Беловежская пуща – Национальный парк и гордость белорусского народа.

И как показывает практика, не только белорусского. За прошлый год национальный парк посетили более 300 тысяч туристов из более чем 90 стран мира. И никто из них не остался равнодушным.

Аллан Алмеида, турист (Индия):

Мы посетили музей, резиденцию Деда Мороза. Было интересно узнать о нем и поговорить. Впервые увидел один из символов Беларуси – зубра. В целом, я получил сильные впечатления и узнал много нового. Думаю, что приеду сюда еще не раз.

Беловежская пуща расположена по обе стороны белорусско-польской границы. Поэтому для удобства туристов и местных жителей был открыт пограничный переход Беловежа-Переров. В этом месте границу можно пересекать на велосипеде или даже пешком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

В Беловежской пуще есть такой небольшой пункт пропуска, который имеет международный статус. Любой гражданин, у которого есть документы, позволяющие пересекать государственную границу, может воспользоваться этим пунктом пропуска. Единственный нюанс – сделать он это может в светлое время суток и пешком или на велосипеде.

Самый большой европейский лес – это еще и безграничная научная площадка. Ежегодно ученые делают новые открытия, археологи находят исторические артефакты, которые таит в себе этот заповедный лес.

Вадим Лакиза, заведующий отделом археологии первобытного общества института истории Национальной академии наук Беларуси:

Археологические объекты, которые мы исследовали на протяжении практически пяти лет, являются жемчужиной в историческом плане. Каждый из этих более чем 50 разновременных стоянок, поселений, городищ с разнообразным богатым археологическим материалом может стать интересным объектом для развития туристического бизнеса на территории Национального парка «Беловежская пуща».

Издавна Пуща словно магнит притягивала туристов, ученых и политиков.

20 лет назад здесь произошло событие, изменившее судьбы миллионов людей, – подписание соглашения о прекращении существования самой большой страны в мире – Советского Союза.

Беловежская встреча проходила в обстановке сверхсекретности. Из-за которой, к слову, возникли весьма неожиданные ситуации. Например, не оказалось ксерокса. И для того, чтобы получить копию важного документа, знаменующего окончание целой эпохи, его каждый раз приходилось пропускать через два телефакса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После подписания этого соглашения Беловежская пуща стала известна на весь мир.

Но сейчас природный заповедник пользуется популярностью у миллионов туристов не из-за этого политического события, а благодаря своей уникальности.

Семь чудес Беларуси. Озеро Нарочь

Семь чудес Беларуси. Софийский собор в Полоцке

Семь чудес Беларуси: Мирский замок

Семь чудес Беларуси. Костел в Будславе

«Семь чудес Беларуси»: Бобруйская крепость

Семь чудес Беларуси. Брестская крепость