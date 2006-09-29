Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в эти выходные по всей Беларуси

В Минске первый кирмаш в нынешнем году откроется у Дворца спорта. Свою продукцию предложат плодоовощные хозяйства, рыбхозы, а также гормолзаводы, мясокомбинат и рыбокомплекс.Продавать товары будут без кассовых аппаратов и отрывных талонов, не станут взимать сбор и за право торговли. Для удобства покупателей организуют платную доставку картофеля, овощей и фруктов. Ветеранам Великой Отечественной такую помощь окажут бесплатно. Осенние ярмарки будут организованы во всех районах столицы и продлятся до 18 ноября.