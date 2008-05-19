Сельский школьник из Могилевской области - победитель республиканского конкурса литературных работ

Его готовили не профессоры и репетиторы, а обычные педагоги. Из-за болезни мальчик обучается на дому. Однако даже это обстоятельство не помешало его работе отправится на еще один конкурс – теперь уже в Швейцарию.



Сочинение на тему "Что такое терпимость" вылилось Роману Шихмину в "десятку" в его родной Сельцовской средней школе и… первое место на республиканском конкурсе творческих работ.



Подготовкой самородка занимались обычные преподаватели школы. Единственная особенность обучения – Роман получает образование на дому. У него серьезное заболевание крови. Уже шесть месяцев мальчик не имеет возможности надолго покидать дом.



В остальном – он обычный парнишка. Увлекающийся компьютером и стремящийся к активному образу жизни. По школе Роман скучает не зря. Учебное заведение небольшое – всего 80 учеников – зато образование на уровне. Поступление в вузы чуть ли не стопроцентное.