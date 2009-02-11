Сельский клуб продали всего за 5 миллионов рублей

Решение о продаже здания в Рогачевском районе единолично приняла председатель сельхозпредприятия. С ее легкой руки недвижимость стоимостью свыше 60 миллионов рублей ушла с молотка в двенадцать раз дешевле. Здание клуба в деревне Ходосовичи пустовало не один год. Последнее мероприятие здесь прошло в конце 90-х. Сейчас народонаселение деревни – это несколько десятков человек да 70 коз местного крестьянского хозяйства. Именно они и облюбовали пустующее здание. Козы гостили в сельском клубе два года. А их хозяин, используя помещение, заодно следил и за его сохранностью. Выкупить здание возможности не было. А потому, когда появился реальный покупатель, клуб продали…за 5 миллионов рублей.



Мнения о цене недвижимости расходятся. Истинную стоимость здания почти в 400 квадратных метров решили проверить в прокуратуре. Сумма оказалась в двенадцать раз больше уплаченной. К тому же сделку провели незаконно. Если вину подозреваемой докажут ей грозит до 10 лет лишения свободы.