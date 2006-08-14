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Сельские школы будут отапливаться дровами

14 августа 2006 11:50
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Минлесхоз оценил использование местных видов топлива. Дрова сегодня востребованы всеми: от коммунальщиков до деревообрабатывающей промышленности.

:Директор Лебедевской средней школы о заготовке  этого вида топлива для  своего учебного заведения  позаботился заранее. Дрова осталось только порубить  да сложить в аккуратные поленницы.
Пример   школы оценили и взяли  на вооружение - в текущем году руководство селького совета решило перевести на  местные виды топлива   баню и местную котельную. До 1 сентября необходимо создать 70%  запаса  к отопительному сезону.

Дрова используют уже 19 котельных управления коммунального хозяйства  Молодечненского района. Научиться экономить придется всем. Долю использования местных видов топлива предстоит довести до 40% уже в ближайшие 4 года.
В лесу идет заготовительная страда. Предприятия  Министерства  лесного хозяйства планируют заготовить около четырех миллионов кубометров дров.

# общество

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