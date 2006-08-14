Сельские школы будут отапливаться дровами

Минлесхоз оценил использование местных видов топлива. Дрова сегодня востребованы всеми: от коммунальщиков до деревообрабатывающей промышленности.

:Директор Лебедевской средней школы о заготовке этого вида топлива для своего учебного заведения позаботился заранее. Дрова осталось только порубить да сложить в аккуратные поленницы.

Пример школы оценили и взяли на вооружение - в текущем году руководство селького совета решило перевести на местные виды топлива баню и местную котельную. До 1 сентября необходимо создать 70% запаса к отопительному сезону.

Дрова используют уже 19 котельных управления коммунального хозяйства Молодечненского района. Научиться экономить придется всем. Долю использования местных видов топлива предстоит довести до 40% уже в ближайшие 4 года.

В лесу идет заготовительная страда. Предприятия Министерства лесного хозяйства планируют заготовить около четырех миллионов кубометров дров.

