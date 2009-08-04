Сельские абитуриенты БГУ опередили городских по многим специальностям

Ребята из глубинки в нынешнем году показали отличные знания, как в гуманитарных науках, так и в точных науках.

Именно у них безусловное лидерство баллов – 368. В общей сложности, более трети первокурсников из села зачислены в Белгосуниверситет по объединенному конкурсу. Им не потребовались ни более низкий проходной балл, ни целевое направление.

Всего в нынешнем году ряды студентов БГУ пополнят без малого 2 тысячи «бюджетников» на дневной форме обучения. Общий конкурс по вузу – 2,3 человека на место. «Рейтинговый» же рекорд у специальности «коммуникативный дизайн». На один студенческий здесь претендовали 17 абитуриентов.