Сельхозярмарка - серьезный конкурент магазинам

Сельскохозяйственная ярмарка у Дворца республики составила конкуренцию магазинам и рынкам. Стратегический запас на "фермерской площадке" почти в полтора раза дешевле. Вторую субботу с машин и лотков тоннами уходят картофель, морковь и капуста. Ветеранам и инвалидам продукты на дом привозят бесплатно. Плодоовощной бум продлится вплоть до ноября. Прошлой осенью на ярмарке минчане скупили 6 тысяч тонн картофеля и 3 тысячи тонн овощей. В этом году, наверняка, поставят новый рекорд.