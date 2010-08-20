Сельчане Беловежской пущи пытаются отвоевать свой урожай у кабанов

За считанные часы стадо уничтожает целое поле. Однако сделать с непрошеными гостями ничего нельзя. Охота в заповеднике, естественно, под запретом, а отпугнуть непрошенных гостей никак не получается.

Житель деревни Гриньки Зенон Пелеш уже который день пытается отстоять от незваных гостей новый урожай овощей на приусадебном участке. Картофель уничтожен почти на половину, свекла и морковь и того больше. После того, как сельсовет присоединили к Беловежской пуще, дикие животные в огородах сельчан частные гости. Чтобы отпугнуть нежеланных помощников в деревнях даже стали организовывать ночные дежурства.

Зенон Пелеш, житель деревни Гриньки:

– И засады делали, петарды бросали, тогда вроде бы не ходили. Но когда мы не сидишь, они все равно приходят.

Устав от визитов лесных гостей, некоторые сельчане и вовсе перестали сажать огород. Но для местных хозяйств это не выход. А ведь именно они страдают больше всего. Водитель Николай Быгон лично видел, как за считанные часы стадо кабанов уничтожило кукурузное поле. Причем, диких обжор не смутила ни работающая рядом зерносушилка, ни проезжающие мимо грузовики.

Николай Быгон, водитель предприятия «Гриньки»:

– Как только сумерки начинаются, из леса выходят по 6-8 больших и 12-15 маленьких. И все, они пошли. К ним подойти очень опасно.

Отстреливать диких животных нельзя – заповедная зона. А отпугнуть не получается. Так и кормятся на полях круглый год. Сначала зерновые, потом кукуруза, затем картофель и свекла.

Владимир Лапытько, главный агроном предприятия «Гриньки»:

– В масштабах хозяйства урон очень большой. Досконально мы его не подсчитывали. Но судя по зерновым, это где-то 15 – 20%, по кукурузе еще больше.

В Национальном парке Беловежская Пуща считают, что сельчане угрозу своим посевам преувеличивают. Случаи есть, но единичные.

Виктор Филинович, председатель Добровольского сельисполкома:

– Это единичные случаи. Со стороны Национального парка принимаются меры. Вплоть до того, что выезжают специальные бригады и дежурят.

Чтобы оградить сельхозугодья от нежелательных визитов диких животных, в Беловежской пуще решили установить на полях специальный деревянный забор. Правда, о его эффективности судить сложно. Во-первых, огораживаются только поля, принадлежащие Национальному парку. Да и сам забор установлен на небольших участках. Дикому зверю не составляет большого труда просто обойти его.

Местные аграрии считают, что нужно перевести местные поля в зону рискового земледелия. Тогда потери от диких животных можно было бы хоть как-то оправдать.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Свислочский район, Гродненская область.