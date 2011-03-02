Что такое красота по-белорусски? Глаза цвета василька и золото волос - классический образ девушки-славянки. Что такое красота от Саши Варламова и секреты красоты от Ирины Хануник-Ромбальской.

Вот и телеведущую Ирину Хануник-Ромбальскую, кстати, по национальности польку, легко принимают за белоруску. Светловолосая девушка на экране - одна из самых популярных моделей и ведущих.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая СТВ:

На СТВ работают самые красивые ведущие. У нас есть самые различные типажи, есть и брюнетки, и рыженькие, и блондинки, и кучерявые, и с прямыми длинными волосами. Они все хороши. Требовательный мужчина всегда найдет, на кого положить свой взгляд. Я придерживаюсь самых натуральных средств. Сегодня я с самого утра пользовалась репейным маслом для волос, смешивала его с оливковым, с какой-то маской, ресницы я мажу касторовым маслом. Тело я мажу оливковым маслом в сочетании со всякими ароматическими маслами.

Модельер Саша Варламов знает о красоте белорусок не понаслышке: мимо него на длинных ногах прошло не одно поколение отечественных моделей. Но статус самой красивой женщины до сих пор он отдает лишь одной.

Саша Варламов, модельер:

Для меня самой красивой является моя мама, для меня ничего красивее нет. Она меня родила и я считаю, что это эталон красоты. Красота — это некая гармония. Это гармония между тем, что внутри и тем, что снаружи.

До сих пор генетики не могут ответить на вопрос, что же такое красота с биологической точки зрения. Впрочем, все очень субъективно. Ясно только одно: для мужчин каждой нации свои женщины всегда будут оставаться самыми красивыми и желанными.