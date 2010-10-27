Секреты фуд-стилистов: единственная в Беларуси экспозиция кулинарных изделий из парафина

Здесь аппетит приходит еще до еды. Тем более что все эти вкусности — несъедобные! Столы ломятся от многочисленных яств. Но все они из парафина. От натуральных блюд муляжи отличает только отсутствие аромата.

Татьяна Зайцева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Витебского государственного политехнического профессионального лицея:

Действительно, нашим экспонатам не хватает, наверное, только запаха. А внешний вид такой — казалось бы, можно подойти попробовать.

От дегустации все-таки лучше воздержаться. Основной ингредиент этих лакомств – парафин. В ход идут также мыло, мастика и пенопласт. Прежде чем создать несъедобную композицию, лицеисты вспоминают рецепт обычного блюда. Потом готовят парафиновую замену паштету, тесту и филе.

Чтобы приготовить такой натюрморт, нужен бесцветный парафин. В него добавляют краску, размешивают до нужной консистенции, а потом формуют в холодной воде. У корреспондента СТВ получилось что-то похожее на зеленый шпинат. Ну, а чтобы выходили шедевры, нужно немного практики.

Фуд-стилист – повар, художник и скульптор в одном лице. Светлана Ивановна начинала работать в лицее поваром еще в 60-х. Тогда муляжи делали из пластилина. Незаметно от необходимых для учебы пособий в виде котлет по-киевски и пюре перешла к кулинарным произведениям искусства.

Светлана Швалёва, руководитель кружка «Художественно-прикладное творчество»:

Надо выработать вкус, чтобы они посмотрели, как делать эту колбасу, какие цвета. Мы берем масляные краски — и как эти масляные краски, какие они будут в сочетании.

К кулинарному творчеству приобщаются и первокурсники. Правда пока им доверяют только заготовки – консервированный горошек и нарезку из салями.

Дарья Рачинская, студентка 1-го курса Витебского государственного политехнического профессионального лицея:

Я никогда не слышала, что вообще такое существует, что из парафина можно делать такие замечательные поделки.

Некоторые из экспонатов успели «засветиться» и на большом экране. Бутафорская еда востребована в кино. Фаршированная рыба, например, украсила одну из исторических кинолент .

Пока же единственная в Беларуси вкусная экспозиция из парафина продолжает пополняться новыми блюдами. Тем более, срок годности таких продуктов – десятки лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания «СТВ», Витебск.