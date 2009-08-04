Секреты белорусской железной дороги

На вокзале кипит своя особенная жизнь в своем фирменном стиле. (ФОТО+ВИДЕО)

И чтобы окунуться в эту самую жизнь, корреспонденты СТВ отправляются в маленькое путешествие.

Служебное помещение проводники называют «чайным домиком». Для каждого чайного домика запасаются восемью сотнями литров воды. То есть пассажиры поезда до Москвы могут выпить 2600 кружек чая. Чем больше востребованы фирменные подстаканники – тем лучше дорога сложится. В приметы проводники верят.

— Нельзя шить в дороге, нельзя ключи класть на стол – будут неприятности. В кино нельзя сниматься, — говорят они.

В вагонах СВ тишина и покой. И пассажирам, кроме, чая, есть чем заняться — для просмотра им предлагаются интересные фильмы.

Пока одни смотрят фильмы в поездах про любовь, в это же время на них смотрят по другим телевизорам — в своеобразном железнодорожном телецентре.

Здесь можно в режиме реального времени наблюдать, как в данный момент в стране курсируют несколько сотен составов. Только если поезда в реалии преодолевают километры, то на этих компьютерах они двигаются по сантиметрам в пределах монитора с одного края в другой.

Если фотографии пассажиров еще пока невозможно просмотреть, то вот объемы грузов отражаются с точностью.

Солянки, холодные борщи. В вагоне-ресторане у пассажиров наступает особый аппетит, который подогревается то ли предвкушением смены обстановки, то ли философскими беседами под стук колес.

А вот в таких апартаментах уже в понедельник будут ездить пассажиры брестского отделения железной дороги. Бежевая кожа, салон с эксклюзивным дизайном – разработчики в минском вагоноремонтном заводе подумали о всех мелочах. Результат жизнедеятельности пассажиров утрамбовывается в специальный бокс, а потом уже на остановке по требованию контейнер очищают для следующего рейса.

Минский вагоноремонтный завод – это маленький город, в котором трудятся почти тысяча человек. Мастера вагоноремонтных дел умеют делать все, что видит в вагоне человек с чемоданом.

150 тысяч километров или 28 лет. Такой путь должен пройти железнодорожный состав прежде, чем оказаться в руках мастеров. Берутся даже за самые безнадежные варианты.

Белорусская железная дорога перевела стрелки на более скоростное движение. Платформа тронулась и, по плану, через пять лет с Минска хоть в Москву, хоть в Берлин можно будет добираться за скоростью 140 километров в час — как по бархату. Так железнодорожники называют скоростной путь, который выкладывают по 175 километров каждый год.

Вокруг одной поездки одного отдельно взятого человека работает целая железнодорожная индустрия. БЖД сегодня – это почти сто тысяч человек – население целого города Молодечно. Все они живут в движении, чтобы другие люди преодолевали расстояния, думая в дороге только своем о пути – жизненном.