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Секретный груз соли редкоземельного металла Осмия пролежал в земле более полувека

10 ноября 2008 18:09
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Стоимость клада по разным оценкам может достигать полумиллиарда долларов.

Разговоры о таинственных грузовиках с секретным грузом появились в Гомельском районе уже в сорок первом. Главного тогда найти так и не удалось, да и не знали сельчане что искать. Свет на тайну пролился лишь в 90-е, когда в руки энтузиастов попали архивные документы. Выяснилось, что перед оккупацией Гомельщины в июле 41-го была проведена спецоперация по захоронению здесь драгоценного металла.

В поисках секретного груза чернокопатели ни раз натыкались на эту плотную породу. Были версии, что именно под ней спрятаны сокровища – ящики с золотом или платиной. Но всё оказалось банальнее – сама порода и есть драгоценный металл.

Анализы показали, что в образцах содержится не менее 7% хлорида осмия. Стоимость одного грамма этого вещества на сегодняшний день доходит до 350 долларов. По архивным данным в Гомельских лесах осмия захоронено полторы тонны. Общей стоимостью около 500 миллионов долларов. Правда, богатства оказались не востребованными. Сам Вячеслав, первооткрыватель тайны осмия, по закону может рассчитывать на четверть колоссальной суммы. Если это случится, деньги обещает потратить на благое дело.

# общество

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