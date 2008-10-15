Секретный бункер Гитлера возможно находится в десяти километрах к северу-западу от Орши

Еще в 43 фюрер приказал построить на границе с Россией подземную штаб-квартиру.

Объект был настолько засекречен, что до сих пор в источниках не удалось обнаружить ни слова о его точном местонахождении. Долгие годы ученые изучали этот загадочный бункер нацистов. И сейчас исследователи уверены, что как никогда близко подошли к разгадке секретов таинственных строений.

А те кто постарше, видели и сам процесс строительства штаба. Валентин Иванович помнит, как 10-летним мальчишкой пробирался в закрытую зону. Такие вылазки незамеченными не оставались. Попавшихся немцы строго наказывали.

Подземные тоннели, каналы и укрепления тянутся на несколько километров. В годы войны тут располагался весь офицерский корпус армии немецкого генерала Гудериана. Причем кроме жизни подземной немцы наладили здесь и довольно комфортную наземную.

Многие исследователи полагают, что объект носил кодовое название «Ольга». Гитлер якобы планировал возвести на границе Остланда и России еще одну штаб-квартиру. Отсюда главнокомандующий вермахта хотел руководить военными операциями на востоке. Пока исследователям не удалось докопаться до правды даже с помощью экскаватора, следы которого еще на земле. Не получила эта версия и научного подтверждения.

Пока подземный бункер не исследован еще и на треть. В поисках военных реликвий сюда устремляются не только краеведы, под землю хотят и «черные копатели». Кто первым раскроет тайны бетонных руин пока тоже остается загадкой.

