Секонд-хенд, который в течение двух лет продавался по всей территории Беларуси, ввозился в страну под видом гуманитарной помощи

Громкий судебный процесс начался сегодня в Минске. На скамье подсудимых 11 человек.

Это руководители нескольких общественных организаций и предприниматели. Бывшую в употреблении одежду из Европы они получали от литовских поставщиков. На белорусскую таможню секонд-хенд поступал как гуманитарная помощь из Великобритании и США. Пользуясь льготами при растаможивании таких грузов, организации и их партнёры по бизнесу сэкономили на уплате таможенных платежей 4,5 миллиарда рублей.

Теперь им предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и подделке документов.

Алексей Ермошин, заместитель прокурора Фрунзенского района Минска:

В Литве этот секонд-хенд покупался по 1 доллару за килограмм, у нас продавался по 5 долларов. Так что прибыль составила 300%, , за вычетом всех расходов, которые оплачивались за легализацию данного коммерческого секонд-хэнда в виде гуманитарной помощи.