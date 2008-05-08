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Сегодня вся Европа и Америка отмечает День памяти и примирения

08 мая 2008 17:33
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8 мая 1945 года в Карл Хор Сте, пригороде Берлина, был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских войск. В государствах-союзниках по антигитлеровской коалиции этот день отмечается как День победы над фашизмом.

Сегодня мероприятия прошли во Франции, Германии, Бельгии, Норвегии, Польше и других странах. Жители многих европейских городов сегодня вышли с "Георгиевскими ленточками" – символом воинской доблести.

В Берлине возложили цветы к мемориалу советскому Воину-освободителю. Ветераны собрались у могилы Неизвестному солдату в Париже. А в Брюсселе вечером состоялся торжественный концерт.
# общество

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