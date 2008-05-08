Сегодня вся Европа и Америка отмечает День памяти и примирения

8 мая 1945 года в Карл Хор Сте, пригороде Берлина, был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских войск. В государствах-союзниках по антигитлеровской коалиции этот день отмечается как День победы над фашизмом.



Сегодня мероприятия прошли во Франции, Германии, Бельгии, Норвегии, Польше и других странах. Жители многих европейских городов сегодня вышли с "Георгиевскими ленточками" – символом воинской доблести.



В Берлине возложили цветы к мемориалу советскому Воину-освободителю. Ветераны собрались у могилы Неизвестному солдату в Париже. А в Брюсселе вечером состоялся торжественный концерт.