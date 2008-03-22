Сегодня - Всемирный день водных ресурсов

Эта дата была объявлена ООН в 1992 году. Каждый год проходит под разными лозунгами. В 2008 году в центре внимания - качество питьевой воды. Его цель - привлечь внимание мировой общественности к проблеме сохранения количества и улучшения качества пресной воды.



В наше время более миллиарда человек в мире не имеют устойчивого доступа к чистой воде. Это приводит к катастрофическим последствиям: ежегодно более двух миллионов человек, главным образом в развивающихся странах, погибают от болезней, связанных с низким качеством воды. Около шести тысяч детей умирают ежедневно от заболеваний, которые можно предотвратить путем улучшения санитарно-гигиенических условий.



В этом году в нашей республике на реализацию программы "Чистая вода" потратят 170 миллиардов рублей. Специалисты обещают, коммунальная засуха закончится во многих районах.



В белорусской столице апробируют наноразработки. Воду станут очищать при помощи угольного порошка и ультрафиолета. Пока треть минчан получает воду из наземных источников - значит хлорированную. Полностью перейти на чистый продукт город сможет к 2020 году. Стоимость проекта - 750 миллиардов рублей.



В белорусском музее водных ресурсов знают историю каждого водоканала. Здесь даже хранится часть трубы первого столичного водопровода. Он появился в Минске в начале 19 века, а вместе с ним и первый городской фонтан. В 21 веке, обещают специалисты, вода придет в каждый дом, по всей стране.