Сегодня Всемирный день телевидения

Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году в ознаменование первого Всемирного телефорума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября.

Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история ТВ началась примерно 80 лет назад с первых экспериментов с электронными лучами в США, Японии и Советском Союзе. В 1937-м был организован первый телецентр на Шаболовке в Москве. Но только в 50-е годы телевещание получило массовое распространение в Европе.

Летом 1955 года была введена в эксплуатацию первая очередь Минского телецентра. В первый год жизни передачи Белорусского телевидения принимали только 4,5 тысячи зрителей. Сегодня без телевидения невозможно представить жизнь. И телеканал СТВ старается его делать энергичным, ярким и увлекательным. Это телевидение большого города.

