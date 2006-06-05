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Сегодня - Всемирный день охраны окружающей среды

05 июня 2006 09:00
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Ежегодно 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Установлен этот праздник в 1972 году Конференцией ООН по окружающей среде, которая проходила в Стокгольме с 5 по 16 июня.Уже с 1973 года присоединилась к празднованию Всемирного дня окружающей среды и наша республика. Активное участие в проведении праздника традиционно принимает Белорусское общество охраны природы, основанное 6 июня 1962 года. Вот уже 44 года работает эта добровольная общественная организация. Она занимается экологическим образованием населения, воспитанием у людей бережного отношения к окружающей среде.
# общество

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