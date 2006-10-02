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Сегодня - Всемирный день населенных пунктов

02 октября 2006 14:02
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Отмечается он в первый понедельник октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1986 года. Цель мероприятия - привлечь внимание мировой общественности к сотрудничеству в разработке стратегии обеспечения жильем населения планеты. Город становится новой средой обитания для человечества. Уже через два поколения две трети населения земли будут жить в городах. Центр ООН по населенным пунктам призывает жителей как бедных, так и богатых городов вместе двигаться к достижению устойчивой среды обитания для всего человечества.
# общество

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