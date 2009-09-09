Сегодня - Всемирный день красоты

В 1995 году Международный комитет по косметологии и эстетике CIDESCO объявил 9 сентября Всемирным Днем красоты.

В этот день особенно приветствуется все, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение, поэтому во многих городах и странах проводятся различные конкурсы стилистов, парикмахеров, модельеров и дизайнеров, а также конкурсы красоты.



Первый в истории конкурс красоты был организован в Бельгии, в городе Спа, 19 сентября 1888 года. Конкурс проходил на основе фотографий 350 участниц, из которых была выбрана 21 финалистка. Публика не могла видеть претенденток. Они жили в отдельном здании и приезжали на конкурс в закрытых машинах. Первую награду в 5 тыс. франков получила креолка из Гваделупы Берта Сукаре.



В австралийском Сиднее состоялся первый конкурс, участницы которого выступили в купальных костюмах. Он прошел благодаря местной газете на морском пляже 18 февраля 1920 года.



А первый конкурс «Мисс мира» был организован в Лондоне в 1951 году специалистом по рекламе Эриком Морли. На конкурс приехали 30 участниц из пяти стран. Победительницей и обладательницей награды в тысячу фунтов стала 21-летняя мисс Швеции Кики Хааконсон, дочь полицейского.



В СССР первый конкурс красоты «Мисс Москва» состоялся в 1988 году. Победа в первом советском состязании красавиц вместе с титулом «Мисс Москва-88» досталась 16-летней Маше Калининой.



В том же году первый конкур красоты прошел и в Беларуси. Титул «Мисс Минск-88» завоевала Анжелика Ялинская. Корона первой белорусской красавицы не стала для Лики единственной. Она обладательница титулов «Мисс фото СССР-91» и «Миссис Россия-2002».