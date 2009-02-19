Сегодня — всемирный День китов

Отмечается он с 1986 года, когда после 200-т лет беспощадного истребления Международная комиссия запретила китовый промысел. Табу действует и поныне и означает, что по всему миру охота на больших китов, а также торговля их мясом запрещена. Исключение делают только для аборигенного промысла и научного изучения, и то, с особого разрешения комиссии. 19 февраля различные природоохранные группы проводят акции не только в защиту китов, но и других морских млекопитающих, которым грозит исчезновение. Экологи считают, что сохранению их популяции поможет и отказ от сброса в море губительных для всего живого буровых и нефтяных отходов.