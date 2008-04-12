Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики

Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года открыл эпоху человека в космосе.

Вслед за легендарным летчиком в космосе побывали и наши знаменитые земляки Петр Климук и Владимир Ковалёнок. Отметим, что Беларусь серьезно занимается космонавтикой с 60-х годов. В частности, созданные в Академии наук приборы и оборудование активно использовались как при проведении непосредственно космических полетов, так и в исследованиях на орбите.



Их называют слабым полом, но они способны выдержать любые нагрузки. Людмила Павлова за штурвалом самолёта не много, не мало - 25 лет. ЯК-52 , Як-55 вертолёты - все это она покорила давно. Сейчас передаёт опыт курсантам военной академии. Главное, говорит летчица , перебороть страх перед небом. От нештатных ситуаций незастрахован.



Девятнадцатилетняя Наталья в небе - только четыре года. Восемьдесят пять часов налета. Любимый Як -52 пока зимует в ангаре. Но мысленно девушка уже витает в облаках. Говорят, что авиация не женское дело, но специалисты утверждают обратное. Женское самообладание и выдержка даже мужчинам иногда в пример.

От увлечения к профессии. В нынешнем году Военная академия открыли двери для девушек-курсантов. Военные авиаторы - люди дисциплинированные, у многих за плечами ни один боевой вылет в горячие точки. Профессионалы требуют серьезности, потому поблажек слабому полу делать не будут.

В следующем учебном году две сотни мужчин украсят пять девушек. Хоть в летных кругах и шутят, что первым делом самолеты , но парни уже призадумались о летных дуэтах с боевыми подругами.



Хоть по долгу профессии им летать не суждено - их тоже причисляют в полк авиаторов. Летчик и инженер, как пальцы одной руки. Подготовка не менее серьезная. О приборах и моторах воздушной техники им надо знать все .

Им покорилась небо, но они мечтают о большем. Ребятам снится рокот космодрома и слава Гагарина. Но пока они осваивают заоблачные дали. Юрий Гагарин, Сергей Королев - известные летчики и ученые. Историю Байконура в лицах запечатлела камера Людмилы Разумовой.



Более 40 работ, которые представлены на фотовыставке "Свет Байконура", нигде ранее не публиковались. Они рассказывают о людях, вписавших яркие страницы в историю покорения космоса.



Людмила Разумова около 6 лет проработала кинооператором на космодроме в Казахстане, снимала все важные события и конечно, людей. Поэтому ее "Свет Байконура" такой яркий и жизненный. Отметим, что этот фотопоказ организован по инициативе внучки Людмилы Разумовой, белорусской студентки.

