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Сегодня - Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля 2008 17:48
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Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года открыл эпоху человека в космосе.

Вслед за легендарным летчиком в космосе побывали и наши знаменитые земляки Петр Климук и Владимир Ковалёнок. Отметим, что Беларусь серьезно занимается космонавтикой  с 60-х годов. В частности, созданные  в Академии наук приборы и оборудование активно использовались как при проведении непосредственно космических полетов, так и в исследованиях на орбите.

Их называют слабым полом, но они способны выдержать  любые нагрузки. Людмила Павлова за штурвалом самолёта не много, не мало - 25 лет.  ЯК-52 , Як-55   вертолёты - все это она  покорила давно. Сейчас  передаёт опыт курсантам  военной академии. Главное, говорит летчица , перебороть страх перед небом. От нештатных ситуаций незастрахован.

Девятнадцатилетняя Наталья  в небе  - только четыре года. Восемьдесят пять часов  налета. Любимый Як -52 пока зимует в ангаре. Но  мысленно девушка  уже витает в  облаках. Говорят, что авиация не женское  дело,  но специалисты утверждают обратное. Женское самообладание и выдержка  даже мужчинам  иногда в  пример.  

От увлечения к профессии. В нынешнем году Военная академия открыли двери для девушек-курсантов.  Военные авиаторы - люди  дисциплинированные, у многих за плечами ни один боевой вылет в горячие точки. Профессионалы требуют серьезности, потому поблажек слабому полу делать не будут.

В следующем учебном году две сотни мужчин украсят пять девушек. Хоть в летных кругах и шутят, что первым делом самолеты ,  но парни уже призадумались о летных дуэтах с боевыми подругами.

Хоть по долгу профессии  им летать не суждено - их тоже причисляют в полк авиаторов. Летчик и инженер, как пальцы одной руки. Подготовка  не менее серьезная. О приборах и моторах воздушной техники  им  надо знать все . 

Им покорилась небо, но они мечтают о большем. Ребятам  снится рокот космодрома и слава Гагарина. Но пока  они осваивают  заоблачные дали. Юрий Гагарин, Сергей Королев - известные летчики и ученые. Историю Байконура в лицах запечатлела камера  Людмилы Разумовой.

Более 40 работ, которые представлены на фотовыставке "Свет Байконура", нигде ранее не публиковались. Они рассказывают о людях, вписавших яркие страницы в историю покорения космоса. 

Людмила Разумова около 6 лет проработала кинооператором на космодроме в Казахстане, снимала все важные события  и конечно, людей. Поэтому ее "Свет Байконура" такой яркий и жизненный. Отметим, что этот фотопоказ организован по инициативе внучки Людмилы Разумовой, белорусской студентки.

# общество

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