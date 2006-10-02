Сегодня - Всемирный день архитектуры

Поскольку белорусская общественная организация возобновила свое участие в работе Международного союза архитекторов только два года назад, в этом году Международный день архитектуры БСА отметит только организационным собранием членов правления.На нем будут обсуждены вопросы проведения мероприятий, посвященных Международному дню архитектуры в 2007 году. В частности, планируется провести Международный конкурс молодых архитекторов стран Восточной и Центральной Европы "Леонардо", съезд архитекторов, республиканский смотр-конкурс лучших проектов и построек. Напомним, Белорусский союз архитекторов является одним из старейших и наиболее многочисленных творческих объединений республики. Сейчас в нем состоит более тысячи человек.