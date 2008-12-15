Сегодня вечером в Минске на один час включат пробную иллюминацию

Новогодними огнями на этот раз будет сверкать не только центр столицы, но и окраины. Новый дизайн разработан для площадей Победы и Якуба Коласа.Их украсят специальные сияющие гирлянды и панно голубых тонов. Для праздничного оформления используются новые светодиодные энергосберегающие лампы. При большей яркости они в 10 раз меньше потребляют энергии. Полная же иллюминация на главных проспектах и площадях засияет накануне католического Рождества, и будет радовать минчан и гостей города до Старого Нового года.