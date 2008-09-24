Сегодня в столице подведут итоги молодежного проекта "Минская смена. Лидер-2008"

Проект стартовал в октябре прошлого года. Суть его в том, что за всеми комитетами и управлениями Мингорисполкома закреплены команды-дублеры из студентов столичных вузов. Было создано 13 кабинетов по всем направлениям городской политики. За это время "молодежное правительство" разработало немало интересных идей. Среди них — переоборудование студенческих столовых в кафе.



Кроме того, дублеры выдвинули идею разбить парки в Ленинском и Московском районах и разработать интернет-сайт, где минчане смогли бы узнать всё об услугах жилищно-коммунального хозяйства. Все эти проекты внимательно изучало руководство столичной мэрии. Таким образом, сегодня авторов лучших идей наградят дипломами, а их проекты будут реализованы.