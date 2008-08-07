Сегодня в столице 100-летней коренной минчанке Вере Михайловне Олешкевич торжественно вручили паспорт

Юбилей долгожительница отметила в апреле, но сегодня также принимала поздравления. Впрочем, главное богатство для бабушки не года, а ее семья: двое детей, четверо внуков и семеро правнуков. Подобная практика, когда сотрудники отдела по гражданству и миграции приезжают к пожилым на дом, не единичная. Партизанский район – один из старейших в столице и здесь проживает большое количество людей преклонного возраста. В этом году паспорт 100-летнему жителю вручают уже четвертый раз.