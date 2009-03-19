Сегодня в России отмечают День моряка-подводника

Однако своим профессиональным праздником 19 марта считают и их белорусские коллеги. Не секрет, что в элита военного флота Советского союза много наших соотечественников. Впрочем, и сейчас, кое-какие связи остались.

Общеизвестно, что в Беларуси нет выхода ни к морям, ни к океанам, однако подводники у нас, как это ни парадоксально, - есть. Чтобы узнать об этом побольше не надо пускаться в плаванье по архивам, надо скорее спуститься под землю. Здесь, на глубине несколько метров появился музей подводной славы Беларуси. Сплошь раритетные подлинные экспонаты, как например, этот колокол, с настоящей подлодки.

Уже более ста экспонатов. Начала прошлого века и начала этого. Есть даже живой крокодил. Однако сегодня здесь больше самих подводников и моряков. Как, например, Геннадий Макаревич, ушедший в 45 году 16-летним матросом на флот. Или Александр Реут, служивший, подлодке «Дизельная», из которой сегодня в Калининграде сделали Музей на плаву. А Бориса Березовского большая вода привела к большой вере. Теперь он священник со своим приходом в 45 км от Минска. До сих пор помнит как попал в сильный шторм, а люк задраить не успели.

Сегодня в Беларуси чаще подводниками называют водолазов МЧС. Ищут они не клады, а более прозаические вещи. Год за годом по всей республике создаются водолазно-спасательные группы. Через пару лет они будут в каждом паводкоопасном районе. Однако не стоит думать, что на этим все и ограничивается. Из Беларуси, а именно через Вилейский радиотранслятор идет управление российскими подлодками в Атлантике, Индийском Океане и Средиземном море.

А недавно в Беларуси появилось подразделение водолазов-«строителей». Под водой они могут возводить пирсы, поднимать затонувшие суда, устранять разные преграды. А вообще, наши подводники очень надеются, что когда-нибудь в Беларуси появится флот, пускай не морской, но хотя бы речной.

