Сегодня в России день траура по погибшим в зоне грузино-осетинского конфликта

По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, теле- и радиопрограммы. В результате нападений погибли более полутора тысяч человек. 34 тысячи стали беженцами. Трёхдневный траур в связи с событиями, которые привели к гибели военнослужащих и мирных жителей объявлен и в Грузии. Юго-осетинская столица практически разрушена, в городе не уцелело и 30% зданий. С лица земли стёрты десятки небольших селений. Накануне Михаил Саакашвили принял план урегулирования грузино-осетинского конфликта. Он был предложен Дмитрием Медведевым и поддержан Николя Саркози. Документ основан на шести принципах: стороны не применяют силу, останавливают военные действия, Грузия возвращает армию к местам постоянной дислокации, а Россия отводит войска на линию, где они находились до начала боёв. Кроме того, в ближайшее время должно начаться международное обсуждение будущего статуса Южной Осетии и Абхазии.



Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту России Дмитрию Медведеву и всему российскому народу в связи трагическими событиями в Южной Осетии. Глава белорусского государства подчеркнул, что в нашей стране с чувством глубокой боли восприняли известие о гибели в Южной Осетии многих сотен мирных граждан и потерях среди личного состава российских миротворческого контингента. "Белорусский народ, как и все россияне, скорбит о жертвах трагедии, сопереживая горю людей, которые потеряли своих близких, остались без крова и средств к существованию. Мы желаем им стойкости и мужества в преодолении последствий этой гуманитарной катастрофы", - говорится в соболезновании. В послании также сообщается о том, что Беларусь намерена оказать пострадавшим гуманитарную помощь.

