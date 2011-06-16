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Сегодня в Национальной библиотеке можно бесплатно пользоваться интернетом и копировать электронную информацию

16 июня 2011 06:23
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Новому зданию Национальной библиотеки Беларуси исполняется 5 лет.

В этот день ее читатели смогут бесплатно воспользоваться интернетом, скопировать электронную информацию на съемный носитель, оставить детей в игровой комнате под присмотром квалифицированных специалистов.

А читателей, сегодня записавшихся в Национальную библиотеку, ожидает бесплатная экскурсия по «алмазу знаний», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Национальная библиотека Беларуси: проект алмаза знаний приснился его создателю

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