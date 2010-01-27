Сегодня в Минске встретятся бывшие узники концлагерей

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

65 лет назад советские войска освободили Освенцим. Нацистский лагерь смерти был создан в 70-ти километрах от польского Кракова по приказу Гиммлера. Это был самый известный по своим масштабам и жестокости обращения с заключенными фашистский лагерь. В Освенциме погибло около 4 миллионов человек. Это была настоящая фабрика смерти.

Трагедию Холокоста пережила и Беларусь, где в 260 гетто уничтожили свыше 800 тыс. человек. В Минске действовало одно из крупнейших в Европе, где находилось более 100 тыс. узников. Рискуя своей жизнью, местные жители оказывали им помощь, за это около 600 граждан Беларуси разных национальностей удостоены звания «Праведник народов мира».

В память о Холокосте в этот день по всему миру проходят траурные мероприятия. В Минске бывшие узники концлагерей встретятся в Республиканском Дворце культуры ветеранов.