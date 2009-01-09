Сегодня в Минске вручали государственные награды представителям белорусской промышленности, науки, спорта

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский вручил государственные награды. Их удостоились 49 героев трудовой нивы. Особые слова прозвучали так же в адрес белорусских олимпийцев.

9 марта 2007 года. Сообщение о том, что над территорией Сомали обстрелян самолет белорусской авиакомпании – в числе топ-новостей. В Департаменте по авиации Минтранса ЧП называют беспрецедентным. Тогда лайнер удалось благополучно посадить лишь благодаря опыту и мастерству экипажа. Бортрадист Виктор Пузырь сегодня в числе приглашенных. Его медаль за отвагу – единственная из полусотни приготовленных наград.

Строители, рабочие минского автозавода, журналисты и ученые. Всего 49 человек и столько же наград. Сегодня в зале приемов Национальной библиотеки Беларуси только те, в чьей жизни всегда есть место подвигу. Ведь, по словам премьера иначе честный и профессиональный труд не благо страны назвать сложно.

Сергей Сидорский: "Позвольте выразить уверенность в том, что ваши профессиональные навыки, высокая ответственность и умение организовать эффективную работу будут содействовать дальнейшему успешному социально-экономическому спортивному, научному и культурному развитию Беларуси", - пример людей, которые сегодня получают награды, "убедительно доказывает сколь велика роль каждого человека в развитии страны, подъеме ее производственной, спортивной, научной, социальной и духовной сфер".

Особые слова благодарности - в адрес наших спортсменов. 13 место Беларуси на Олимпиаде в Пекине – лучший результат за последние десятилетия. По словам премьера - это общий труд всей олимпийской команды: тренеров, врачей и психологов.

