Сегодня в Минске простятся с бывшим председателем Мингорисполкома Михаилом Павловым

Церемония начнется в Доме офицеров в 11 часов. Похоронят Михаила Яковлевича на Восточном кладбище столицы.

Почетный гражданин города Минска, заслуженный работник промышленности Беларуси Михаил Павлов ушел из жизни 6 июня на 58-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Он руководил столицей в течение 9-ти лет до июня прошлого года.

За это время город приобрел современный облик европейской столицы: построен ряд уникальных объектов, получили достойное развитие все отрасли городского хозяйства, созданы комфортные условия для проживания минчан.

На всех занимаемых должностях Михаил Павлов проявил себя как руководитель высокого государственного уровня. В апреле 2010 он удостоен ордена Отечества III степени.