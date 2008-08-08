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Сегодня в Минске будут зарегистрированы больше тысячи свадеб

08 августа 2008 07:48
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Три восьмерки вызвали небывалый ажиотаж среди молодоженов. Столичные ЗАГСы работают в режиме нон-стоп и без перерыва на обед. В каждом из них сегодня регистрируют по 40 новых семей. Увлечение новобрачных нумерологией и астрологией – тенденция последних лет. Все больше молодых людей перед вступлением в брак обращаются к астрологам. Дату и время создания новой семьи они рассчитывают в соответствии с расположением звезд. Работники загсов популярность этого дня трактуют по-своему. В трех восьмерках видят скрытый успех семейного долголетия.
# общество

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