Сегодня в Минске будут зарегистрированы больше тысячи свадеб

Три восьмерки вызвали небывалый ажиотаж среди молодоженов. Столичные ЗАГСы работают в режиме нон-стоп и без перерыва на обед. В каждом из них сегодня регистрируют по 40 новых семей. Увлечение новобрачных нумерологией и астрологией – тенденция последних лет. Все больше молодых людей перед вступлением в брак обращаются к астрологам. Дату и время создания новой семьи они рассчитывают в соответствии с расположением звезд. Работники загсов популярность этого дня трактуют по-своему. В трех восьмерках видят скрытый успех семейного долголетия.