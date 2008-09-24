Сегодня в Генеральной прокуратуре подвели итоги контрольной проверки по соблюдению требований жилищного законодательства

Она прошла во всех областях Беларуси. .Более 100 квартир, необоснованно пустовавших более года, распределены между нуждающимися. Только в Бобруйске детям-сиротам выделено 36 однокомнатных квартир и ещё 13 предоставлены инвалидам.



В связи с этим прокурором внесено предписание в горисполком о взыскании с виновных 26 миллионов рублей, затраченных на содержание нераспределённого жилья. В отношении одного из должостных лиц Бобруйского горисполкома возбуждено уголовное дело - злоупотребление властью или служебными полномочиями