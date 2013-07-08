Сегодня в День семьи, любви и верности в Гродно можно поклониться иконе покровителей брака - святых Петра и Февронии Муромских

Новости Беларуси. В День семьи, любви и верности в Гродно сегодня можно будет поклониться иконе покровителей брака - святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Она хранится в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном монастыре. В день памяти святых уже традиционно икона выносится, чтобы каждый желающий мог попросить благословения своей семье и детям.

Святые Петр и Феврония Муромские являются покровителями семьи. Их брак считается образцом христианского супружества. Они были известны своей набожностью и милосердием. Умерли в один день и час, каждый в своей келье, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.