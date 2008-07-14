Сегодня в Беларуси стартовала призывная кампания

В первый день в воинские части отправились более тысячи новобранцев. Всего в ходе нынешнего призыва ряды вооруженных сил пополнят около 10 тысяч призывников.

От порога родного дома Дмитрий Игнатович уходит со спокойным сердцем. Об армии он мечтал с детства. Вчерашний студент Академии управления при Президенте сегодня сознательно готов примерить воинскую форму внутренних войск.

Мать Димы, Ирина Вячеславовна, слез сдержать все же не может. В домашних делах он был ей первым помощником. Но выбор сына считает правильным. Она и сама служила. В Афганистане. Награждена медалью "За отвагу". Поэтому желание Димы связать свою судьбу с армией считает наследственным. И прочит ему генеральскую карьеру .

В военкомате Минска и Минской области в нынешний призыв уклонистов не наблюдается. Наоборот, служить хотят даже те, кто в принципе имеет право на отсрочку. Будущих солдат, так называемые купцы-представители частей, где в дальнейшем будут служить призывники - встречают шутками. Например, что "в противогазе дышится легко". Кому так дышать противопоказано, отсеивает медкомиссия.

Премудрости армейского быта новобранцы осваивают уже в части

Кровать нужно заправлять по особой схеме. Наматывание портянок требует многократной репетиции. Проблем нет только с питанием.

В первый день призыва - воинские части вооруженных сил пополнят более тысячи новобранцев. Из Минска и Минской области - трехста призывников. Всего же для прохождения срочной военной службы планируется призвать около 10 тысяч человек. Еще три тысячи призывников будут служить в резерве.

