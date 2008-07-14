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Сегодня в Беларуси стартовала призывная кампания

14 июля 2008 17:32
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В первый день в воинские части отправились более тысячи новобранцев. Всего в ходе нынешнего призыва ряды вооруженных сил пополнят около 10 тысяч призывников.

От порога родного дома  Дмитрий Игнатович уходит со спокойным сердцем. Об армии он мечтал с детства. Вчерашний студент Академии  управления  при Президенте  сегодня сознательно готов примерить воинскую  форму внутренних войск.

Мать Димы, Ирина Вячеславовна, слез сдержать все же не может.  В домашних делах  он  был  ей  первым помощником. Но выбор  сына  считает правильным. Она и сама служила. В Афганистане. Награждена медалью "За отвагу". Поэтому желание Димы  связать свою  судьбу с армией  считает наследственным. И прочит  ему генеральскую карьеру .

В военкомате  Минска и Минской  области в нынешний призыв  уклонистов не наблюдается. Наоборот, служить хотят  даже те, кто в принципе имеет право на отсрочку. Будущих солдат, так называемые купцы-представители частей, где в дальнейшем будут служить призывники  - встречают шутками. Например, что "в противогазе дышится легко". Кому так дышать противопоказано, отсеивает медкомиссия. 

Премудрости армейского быта новобранцы осваивают уже в части
Кровать нужно заправлять по особой схеме. Наматывание портянок требует многократной репетиции. Проблем нет только с питанием.

В первый день призыва - воинские части вооруженных сил  пополнят более тысячи новобранцев. Из  Минска и Минской области -  трехста призывников. Всего же для прохождения срочной военной службы  планируется призвать около 10 тысяч человек. Еще три тысячи призывников будут служить в резерве.

# общество

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