Сегодня в Беларуси отмечается день речного флота

40 лет назад года был открыт мемориальный комплекс «Хатынь»

40 лет назад, 5 июля 1969 года, состоялось открытие Государственного мемориального комплекса «Хатынь», увековечивающего память жителей деревни Хатынь и других белорусских деревень, уничтоженных фашистами вместе с населением.