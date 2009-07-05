Сегодня в Беларуси отмечается день речного флота

Они сами проектируют, строят и эксплуатируют суда. Каждый день доказывая: «В Беларуси есть флот!».
40 лет назад, 5 июля 1969 года, состоялось открытие Государственного мемориального комплекса «Хатынь», увековечивающего память жителей деревни Хатынь и других белорусских деревень, уничтоженных фашистами вместе с населением.
Соревнования по скоростному поеданию хот-догов прошли в Нью-Йорке.
Если верить документам, Анна Рагель родилась 4 июля 1889 года.
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