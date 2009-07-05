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Сегодня в Беларуси отмечается день речного флота

05 июля 2009 14:05
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Около 3 тысяч работников белорусского речного флота отмечают свой профессиональный праздник.

Они сами проектируют, строят и эксплуатируют суда. Каждый день доказывая: «В Беларуси есть флот!».

# общество

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