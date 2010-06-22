В память о погибших во всех городах страны на рассвете прошли траурные митинги.

На площади Победы в Минске офицеры и курсанты погранвойск возложили венки к обелиску и почтили минутой молчания память павших героев. В час, когда по московскому времени 69 лет назад объявили о начале войны, именно пограничники первыми приняли на себя удар фашистских оккупантов. Сегодня в Беларуси остались в живых только 73 участника боев, которые шли на границе 22 июня 1941 года.

Петр Водолажинский, ветеран Великой Отечественной войны:

Я помню всех своих товарищей, которые пали в бою, и мне тяжело сдержать слезы, когда я их вспоминаю. До сих пор. Мне очень приятно, что сегодня мы здесь собрались и почтили память тех, кто погиб.

Дмитрий Шугай, заместитель председателя Госпогранкомитета:

Сегодня во всех территориальных органах пограничной службы, именных подразделениях, охраняющих государственную границу, в эту минуту проходят аналогичные церемонии. И погранотряды сегодня заступили на охрану границы именно в эту минуту, 4 часа утра.