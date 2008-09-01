Сегодня в Беларуси - День знаний

Первый раз в первый класс в нынешнем году пришло рекордное количество школьников - более 93 тысяч. А всего за парты 1 сентября сели около 1 миллиона 103 тысяч учащихся. В связи с переходом системы образования страны на 11-летний срок обучения, все учебные программы, планы и методические рекомендации были подготовлены заранее. К слову, обязательная нагрузка базового уровня сокращена в среднем на 15%. 10-11 классы будут обучаться по программам с сокращенной на 20% учебной нагрузкой. Всего к занятиям сегодня приступили 3 тысячи 732 общеобразовательных учреждения.