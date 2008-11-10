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Сегодня в Беларуси День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД

10 ноября 2008 08:39
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Дата выбрана не случайно. Многие сотрудники милиции принимали присягу ещё во времена Советского Союза и сегодня гордятся тем, что лучшие годы жизни и службы прошли именно в этот период. Во всех милицейских подразделениях республики в эти дни проходят чествования, стражи правопорядка посещают своих старших товарищей на дому, оказывают им моральную и материальную поддержку, в первую очередь инвалидам, престарелым и больным людям, а также участникам Великой Отечественной войны.
# общество

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